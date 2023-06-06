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Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс

Капитан мадридского клуба попрощался с местом, которое стало для него вторым домом.
Сегодня, 16:17
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Во вторник, 6 июня, в Мадриде прошла церемония прощания с Каримом Бензема, который принял решение покинуть Реал и перейти в саудовский Аль-Иттихад.

На этой пресс-конференции присутствовали игроки "бланкос", главный тренер Карло Анчелотти, а также президент клуба Флорентино Перес.

"Сложно говорить - так много эмоций. Но я хотел бы поблагодарить Реал Мадрид  и моих одноклубников. Это был хороший путь в моей жизни. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту, благодаря президенту", - цитирует игрока Marca.

"(Обращаясь в Пересу) Когда я увидел вас, я сказал: "Это тот человек, который привел в клуб Роналдо и Зидана. Он невероятен". Я никогда не забуду Реал. Это невозможно, это лучший клуб в истории. Но я думаю, что сегодня настало время уйти и узнать о другой истории".

Источник: Getty Images

"Самое главное для меня то, что все, что я выиграл, мне нравилось в детстве. Как я сказал во время своей презентации: "Раз, два, три, Hala Madrid!".

"Также спасибо Карло Анчелотти, который с самого начала вселил в меня уверенность. Я многому научился с тобой. Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с Реалом и хотел завершить карьеру здесь, но этого не произошло. Спасибо также фанатам за то, что всегда давали мне эту силу".

"Я хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает еще один шанс. Это очень трудное решение, которое я принял со своей семьей. Но я никогда не забуду Реал Мадрид".

Карим Бензема присоединился к Реалу летом 2009 года, перейдя из Лиона за 35 миллионов евро. За 14 лет в Мадриде французский форвард принял участие в 648 матчах, в которых отметился 354 голами и 165 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

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