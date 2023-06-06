Малиновский отреагировал на трагедию, вызванную подрывом Каховской ГЭС

Украинец ограничился всего парой слов, но высказался очень точно.

Хавбек Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал масштабную трагедию, случившуюся из-за подрыва Каховской ГЭС совершенного террористической группировкой, которая именуется вооруженными силами российской федерации.

Футболист ограничился всего несколькими словами, которые очень точно описывают сущность территориального образования, с которым Украине не повезло соседствовать.

"Паразиты. Плесень. Гной", - написал украинец в своем Twitter-аккаунте в ответ на пост УАФ, показывающий масштабы случившегося на примере стадиона Энергии из Новой Каховки.

Напомним, ранее на трагедию в своей родной области отреагировала отреагировала украинка Ангелина Калинина.