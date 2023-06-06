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Малиновский отреагировал на трагедию, вызванную подрывом Каховской ГЭС

Украинец ограничился всего парой слов, но высказался очень точно.
Сегодня, 17:42
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал масштабную трагедию, случившуюся из-за подрыва Каховской ГЭС совершенного террористической группировкой, которая именуется вооруженными силами российской федерации.

Футболист ограничился всего несколькими словами, которые очень точно описывают сущность территориального образования, с которым Украине не повезло соседствовать.

"Паразиты. Плесень. Гной", - написал украинец в своем Twitter-аккаунте в ответ на пост УАФ, показывающий масштабы случившегося на примере стадиона Энергии из Новой Каховки.

Напомним, ранее на трагедию в своей родной области отреагировала отреагировала украинка Ангелина Калинина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Руслан Малиновский терроризм

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