Калинина эмоционально отреагировала на подрыв каховской ГЭС террористами

Украинка не смогла сдержать себя после масштабной трагедии в родной области.

Украинская теннисистка и уроженка Новой Каховки Ангелина Калинина эмоционально отреагировала на масштабную катастрофу, которая вызвана подрывом Каховской ГЭС, осуществленым руками террористов, именующими себя вооруженными силами российской федерации.

Калинина поделилась шокирующими кадрами из своего родного города в Instagram Stories.

"Мой дом. Мое детство", - подписала видео, показывающее последствие случившегося, украинская теннисистка.

Напомним, что из-за подрыва ГЭС в Новой Каховке полностью оказался затоплен стадион, на котором выступала местная Энергия.