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Маркевич: Желаю сборной и Реброву успеха

Наставник Карпат высказался о будущем национальной команды.
Сегодня, 00:24
Мирон Маркевич / upl.ua
Мирон Маркевич / upl.ua

Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич поделился мыслями о ближайшем будущем сборной Украины.

Маркевич заявил, что группа отбора на ЧЕ-2024 сложная, но нужно стараться выходить из нее. Также специалист пожелал успехов Сергею Реброву во главе "сине-желтых".

"Хорошо, что у сборной наконец-то есть тренер. Квалифицированный тренер, который имеет опыт. Это очень важно. Желаю сборной только успеха.

Группа отбора Евро-2024 очень сложная, но нужно стараться выйти и из такой.

Желаю Реброву только успеха, потому что это престиж государства. Пусть ему везет", - заявил украинец.

Напомним, ранее стало известно, когда пройдет презентация главного тренера сборной Украины.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Мирон Маркевич

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