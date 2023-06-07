Маркевич: Желаю сборной и Реброву успеха

Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич поделился мыслями о ближайшем будущем сборной Украины.

Маркевич заявил, что группа отбора на ЧЕ-2024 сложная, но нужно стараться выходить из нее. Также специалист пожелал успехов Сергею Реброву во главе "сине-желтых".

"Хорошо, что у сборной наконец-то есть тренер. Квалифицированный тренер, который имеет опыт. Это очень важно. Желаю сборной только успеха.

Группа отбора Евро-2024 очень сложная, но нужно стараться выйти и из такой.

Желаю Реброву только успеха, потому что это престиж государства. Пусть ему везет", - заявил украинец.

Напомним, ранее стало известно, когда пройдет презентация главного тренера сборной Украины.