Моуриньо получил "щедрое предложение" от клуба из Саудовской Аравии

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо получил щедрое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Неназванный клуб предложил 60-летнему португальцу контракт с множеством нулей в графе "зарплата".

Но, по информации Скиры, Моуриньо не планирует переезжать в Азию, а потому данное предложение будет отклонено.

