Катарский шейх считает, что процесс приобретения МЮ превратился в шутку

Процесс затянулся уже на семь месяцев.

Шейх Джассим крайне недоволен поведением владельцев Манчестер Юнайтед семьи Глейзеров, утверждает Sky Sports.

Напомним, что ранее катарский миллиардер подал последнее предложение о покупке английского клуба и ждет ответ до пятницы. Если предложение не будет принято, но выйдет из торгов.

"Я разговаривал с людьми, которые были вовлечены в этот процесс, и они не сдерживались в выражениях. Они сказали, что шейх Джассим расстроен, поскольку трансферное окно открывается через две недели. Они чувствуют, что этот процесс превратился в шутку", - утерждает журналист Sky Sports.

При этом издание утверждает, что последнее предложение шейха оценивается в 5 млрд плюс миллиард будет потрачен на инфрастурктуру и трансферы. При этом предложение сэра Рэдклиффа подразумевает поэтапное поглощение.

Британский миллиардер намерен выкупить 51% акций, оставив Глейзеров при управлении клубов. Что очень нравится американским бизнесменам, которые уже 17 лет выкачивают деньги из клуба.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед наконец придумал, как заполучить Харри Кейна.