iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Катарский шейх считает, что процесс приобретения МЮ превратился в шутку

Процесс затянулся уже на семь месяцев.
Сегодня, 19:52
Фанаты Манчестер Юнайтеж / Getty Images
Фанаты Манчестер Юнайтеж / Getty Images

Шейх Джассим крайне недоволен поведением владельцев Манчестер Юнайтед семьи Глейзеров, утверждает Sky Sports.

Напомним, что ранее катарский миллиардер подал последнее предложение о покупке английского клуба и ждет ответ до пятницы. Если предложение не будет принято, но выйдет из торгов.

"Я разговаривал с людьми, которые были вовлечены в этот процесс, и они не сдерживались в выражениях. Они сказали, что шейх Джассим расстроен, поскольку трансферное окно открывается через две недели. Они чувствуют, что этот процесс превратился в шутку", - утерждает журналист Sky Sports.

При этом издание утверждает, что последнее предложение шейха оценивается в 5 млрд плюс миллиард будет потрачен на инфрастурктуру и трансферы. При этом предложение сэра Рэдклиффа подразумевает поэтапное поглощение.

Британский миллиардер намерен выкупить 51% акций, оставив Глейзеров при управлении клубов. Что очень нравится американским бизнесменам, которые уже 17 лет выкачивают деньги из клуба.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед наконец придумал, как заполучить Харри Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед нашел способ подписать Кейна Манчестер Юнайтед нашел способ подписать Кейна
Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель
Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря
Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду этим летом Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду этим летом
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Формула 121:06
Риккардо решил сменить кокпит на комментаторское сидение
Европа20:52
Ключевой игрок Вест Хэма определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Европа20:36
Палкин: Мудрик – важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем
Европа20:21
Бензема назвал причины переезда в Саудовскую Аравию
Европа20:00
В Барселоне прокомментировали слухи о возвращении Неймара
Европа19:52
Катарский шейх считает, что процесс приобретения МЮ превратился в шутку
Теннис19:42
Ролан Гаррос (WTA): Мухова в полуфинале одолела обидчицу Свитолиной
ММА19:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Формула 119:18
Гран-при Канады под угрозой срыва
Европа18:58
Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK