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Футбол

Испанский клуб могут исключить из еврокубков

Осасуне припомнили старые грехи.
Вчера, 23:36
Осасуна / Getty Images
Осасуна / Getty Images

УЕФА открыла дело о коррупции против испанской Осасуны, в результате чего клуб могут исключить из еврокубков.

Напомним, что команда из Памплоны провела неплохой сезон, по итогам которого заняла седьмую строчку и получила путевку в Лигу конференций.

Однако сейчас УЕФА открыла дело против клуба, расследовав случаи коррупции в сезона 2013/14.

Согласно материалам, руководство клуба договорилось с представителями Бетиса, чтобы те обыграли Вальядолид, а затем проиграли "красным". За это команда из Севильи должна была получить 400 тысяч евро и 200 тысяч евро соответственно.

Среди санкций, которые ассоциация может применить к Осасуне, кроме штрафа, есть также и исключение из еврокубков. В таком случае в Лиге конференций будет играть Атлетик.

С остальными участниками еврокубков от Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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