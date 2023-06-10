Арсенал согласовал новый контракт с основным защитником

Защитник Арсенала Вильям Салиба в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом.

Как сообщает The Athletic, "канониры" согласовали с 22-летним футболистом условия нового договора, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Сейчас клуб работает над оформлением всех необходимых документов.

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Отметим, что француз был основным защитником Арсенала в нынешнем сезоне, но с конца марта не играл из-за травмы.

Всего в текущем сезоне Салиба провел за лондонскую команду во всех турнирах 33 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Арсенал должен подписать ключевого полузащитника Вест Хэма.