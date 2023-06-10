Рома нашла усиление в линию атаки в АПЛ
Скамакка может пополнить стан римлян.
Форвард Вест Хэма Джанлука Скамакка попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Римляне хотят арендовать итальянца на сезон. Предложение будет направлено в ближайшие дни.
Отметим, Милан также заинтересован в подписании игрока. Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку.
В текущем сезоне на счету Скамакки три гола в 16 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Рома может подписать форварда мадридского Атлетико.