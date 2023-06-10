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Рома нашла усиление в линию атаки в АПЛ

Скамакка может пополнить стан римлян.
Сегодня, 20:52
Джанлука Скамакка / Getty Images
Джанлука Скамакка / Getty Images

Форвард Вест Хэма Джанлука Скамакка попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Римляне хотят арендовать итальянца на сезон. Предложение будет направлено в ближайшие дни.

Отметим, Милан также заинтересован в подписании игрока. Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку.

В текущем сезоне на счету Скамакки три гола в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Рома может подписать форварда мадридского Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Вест Хэм Джанлука Скамакка

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