Рома нашла усиление в линию атаки в АПЛ

Форвард Вест Хэма Джанлука Скамакка попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Римляне хотят арендовать итальянца на сезон. Предложение будет направлено в ближайшие дни.

Отметим, Милан также заинтересован в подписании игрока. Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку.

В текущем сезоне на счету Скамакки три гола в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Рома может подписать форварда мадридского Атлетико.