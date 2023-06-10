Жоржиньо может покинуть Арсенал ради воссоединения с любимым тренером
Итальянец интересен "орлам".
Хавбек Челси Жоржиньо может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В 31-летнем итальянце заинтересован Лацио Маурицио Сарри. Тренер и футболист хорошо знакомы по работе в Наполи и Челси.
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Для римлян проблемой может стать лишь высокая зарплата игрока в 6,5 млн евро в год. Игрок должен пойти на снижение оклада ради перехода.
Напомним, Жоржиньо перешел в Арсенал из Челси этой зимой за 12 млн евро.
В текущем сезоне на счету итальянца один два гола и один ассист в 32 матчах АПЛ.