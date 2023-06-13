Хавбек сборной Северной Македонии высказался о матче против Украины

Полузащитник сборной Северной Македонии Агон Элези высказался о предстоящем поединке квалификации к ЧЕ-2024 против Украины.

По словам футболиста, наша сборная является качественной командой, и матч против нее будет сложным.

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"Энергия на тренировках находится на высоком уровне, несмотря на то, что сейчас конец сезона. Это доказательство того, насколько мы мотивированы, насколько здоровая и позитивная атмосфера в коллективе. Мы должны быть позитивными и верить в победу.

Ждем крайне сильный матч со сборной Украины, у которой новый тренер и, возможно, дополнительный импульс для положительного результата.

Должен сказать, что мы хорошо тренируемся, чувствуем себя хорошо. Все это нужно перенести в игру.

Мы понимаем, что нас ждет, Украина - это качественная команда, и матч будет непростым, но мы готовы. Все возможно, и мы сделаем все, что зависит от нас. Надеемся на положительный результат", - приводит слова хавбека издание Sport1.

Напомним, поединок состоится в пятницу, 16 июня, в 21:45 по Киеву.