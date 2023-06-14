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Легенда Барселоны прокомментировал финансовые проблемы клуба

Альба выступил с важным заявлением.
Сегодня, 18:58
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Экс-защитник Барселоны Жорди Альба высказался об уходе из клуба.

"Я допускал ошибки, делал вещи, которых можно было избежать, говорил слова, которые не должен был произносить. За это тебя критикуют. Это нормально. Невозможно нравиться всем. Но было столько лжи. Иногда люди смешивают игроков с вещами, которые никак к ним не относятся. В конце концов правда обнаружилась. Президент, который несет ответственность за клуб, у которого есть все счета, сказал, что я ушел красиво, что мне благодарны.

Все мы знаем об экономических потребностях клуба, но не бывает так, что дело в одном игроке. Я всегда говорил, что проблема не во мне. Моя совесть всегда была чиста. Я совершал правильные поступки и всегда помогал клубу. И клуб всегда помогал мне. В конце концов люди осознали это. Клуб и люди знают, какой я. Если я что-то говорю, значит, это правда. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят, каждые 5-10 дней опровергать все это.

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Тренер решил, что я должен реже выходить на поле. Думаю, я был хорош, когда мне давали шанс сыграть. Нелегко принять это, когда ты 10 лет подряд выходил в каждом матче.

Клуб знает, какие усилия я прилагал в определенные моменты, что я делаю, уходя сейчас. Мне дали шанс остаться еще на год. Это было очень легко сделать. Это мой дом. Но я подумал, что отойти в сторону – это правильно и честно. Никто меня не вынуждал", – сказал Альба в интервью The Guardian.

Напомним, испанец выступал за Барселону с 2012 года, выиграв за это время Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жорди Альба

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