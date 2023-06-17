В Реале определились с судьбой Лунина
Украинцу лучше покинуть команду.
Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить свою роль в команде. Об этом сообщает издание Marca.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти больше не рассчитывает на украинца, так как он считает, что вратарь не оправдал ожиданий. В стане "сливочных" уже ищут нового голкипера.
Отметим, сам Лунин хотел отработать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
В свою очередь Реал готов продать украинца. Если кандидатов на игрока не найдется, то он станет третьим вратарем в команде.
Ранее сообщалось, что Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря.