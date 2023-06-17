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В Реале определились с судьбой Лунина

Украинцу лучше покинуть команду.
Сегодня, 20:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить свою роль в команде. Об этом сообщает издание Marca.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти больше не рассчитывает на украинца, так как он считает, что вратарь не оправдал ожиданий. В стане "сливочных" уже ищут нового голкипера.

Отметим, сам Лунин хотел отработать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

В свою очередь Реал готов продать украинца. Если кандидатов на игрока не найдется, то он станет третьим вратарем в команде.

Ранее сообщалось, что Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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