В Реале определились с судьбой Лунина

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить свою роль в команде. Об этом сообщает издание Marca.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти больше не рассчитывает на украинца, так как он считает, что вратарь не оправдал ожиданий. В стане "сливочных" уже ищут нового голкипера.

Отметим, сам Лунин хотел отработать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

В свою очередь Реал готов продать украинца. Если кандидатов на игрока не найдется, то он станет третьим вратарем в команде.

Ранее сообщалось, что Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря.