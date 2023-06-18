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Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Аль-Хиляль готов заплатить за Невеша 47 млн евро.
Сегодня, 19:56
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Вулверхэмптон и Аль-Хиляль согласовали между собой трансфер Рубена Невеша, пишет Sky Sports.

Переход португальца обойдется саудовскому клубу в 47 млн евро, несмотря на то что у Невеша остался всего год по контракту.

При этом Аль-Хиляль пока не обсуждал потенциальный контракт с порутгальцем, однако стороны считат, что это не будет проблемой.

Напомним, что Рубен Невеш присоединился к "волкам" в 2017 году и провел за это время 253 матча, в которых отличился 30-ю голами.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси нашел более дешевую альтернативу для Мойзеса Кайседо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Рубен Невеш Аль-Хиляль

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