В среду, 21 июня, молодежная сборная Испании в своем стартовом матче на Евро-2023 U-21 сыграла с Румынией.

Испанская команда в Бухаресте справилась с сохозяевами (наряду с Грузией) турнира, одержав победу со счетом 3:0.

После безголевого первого тайма Алекс Баена на 55-й минуте вывел испанцев вперед, в середине второй половины встречи Хуан Миранда удвоил преимущество своей команды, а в компенсированное время Серхио Гомес довел результат до разгромного.

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Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила группу В, обойдя Украину, которая ранее обыграла Хорватию со счетом 2:0.

Статистика матча Румыния - Испания 1-го тура Евро-2023 U-21

Румыния - Испания 0:3

Голы: Баена, 55, Миранда, 62, С. Гомес, 90+5

Владение мячом: 21% - 79%

Удары: 5 - 23

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 13 - 10

Угловые: 1 - 9

Румыния U-21: Попа, Пантя, Раковицан, Дикан, Борза, Ишфан (Цику, 85), Албу, Питу (Ликсандру, 65), Мунтяну (Мазилу, 72), Бирлиджа (Маркович, 65), Попеску (Петрила, 65)

Испания U-21: Арнау Тенас, Арнау Мартинес (В. Гомес, 46), Паредес, Пачеко, Миранда, Бланко, Баена (Вейга, 74), Родри (Рикельме, 81), Сансет (Орос, 74), С. Гомес, Руис (Камельо, 86)

Предупреждения: Дикан, Цику - Пачеко, Баена.

Во втором туре 24 июня Румыния встретится с Украиной, а Испания сыграет с Хорватией.