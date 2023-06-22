"Купи себе новую футболку": Холанд угодил в курьезную ситуацию, сделав фото с юным фанатом

Норвежский форвард оказался в неудобном положении, но сумел найти выход.

После завоевания золотого требла с Манчестер Сити нападающий "горожан" Эрлинг Холанд последние дни находился в расположении сборной Норвегии, которая проводил два домашних матча квалификации Евро-2024 против Шотландии (1:2) и Кипра (3:1).

Пребывая на родине, норвежский форвард посетил одну из местных детских футбольных школ и встретился с ее воспитанниками, став героем курьезной истории.

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Холанд угодил в неловкую ситуацию, когда один из юных болельщиков попросил с ним сфотографироваться.

Они сделали фото, но для второго снимка футболист прикрыл рукой эмблему клуба на футболке мальчика, поскольку тот был в джерси главного соперника "горожан" Манчестер Юнайтед.

После Холанд посоветовал юному фанату: "Купи себе новую футболку".

- Få deg en ny drakt, da! 😂 pic.twitter.com/GpTU5eDXqQ — TV 2 Sport (@tv2sport) June 21, 2023

Ранее сообщалось, что Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Манчестер Сити.