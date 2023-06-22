Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком

Дортмундская Боруссия активно ищет поллузащитника, который мог бы заменить Джуда Беллингема.

Основным кандидатом некоторые источники считают полузащитника Челси Конора Галлахера. В пользу этого варианта говорит и то, что 23-летний англичанин один из тех, с кем "синие" готовы расстаться.

Однако также лондонцы намерены хорошо заработать на продажу игрока, а потому потребуют около 50 млн евро.

С одной стороны, после продажи Джуда "шмели" могут позволить себе такой трансфер, а с другой, захочет ли руководство клуба оформлять новый клубный рекорд ради Галлахера?

Ранее также стало известно, что Арсенал также может продать одного из своих хавбеков.