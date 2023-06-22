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Ротань - о матче с Румынией U-21: Мы должны быть супермотивированы

Украинский специалист поделился мыслями о предстоящем важном поединке группового этапа молодежного Евро-2023.
Вчера, 21:34
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

В рамках молодежного Евро-2023 сборная Украины во втором туре группового этапа встретится с одними из хозяев турнира в лице Румынии.

Наставник "желто-голубых" Руслан Ротань поделился мыслями о предстоящем поединке.

Специалист отметил, что после поражения в стартовом матче против Испании румынам некуда деваться.

"Нам нужно как можно быстрее восстанавливаться перед матчем, ведь через два дня и на третий проходят игры.

Лучше утром потренироваться, чтобы у ребят было время на восстановление до завтрашнего вечера. Плюс - массажи, бассейн, на это все нужно время. Поэтому, на мой взгляд, это правильно, чтобы ребята быстрее восстановились.

По физической активности, то ее уже не будет сегодня. Мы сделали для тех футболистов, которые не играли полностью матч, поддерживающую тренировку, а для тех, кто провел на поле больше тайма, сделали восстановительную.

Дальше - теория. Обязательно сделаем анализ нашей игры и с сегодняшнего дня уже начали готовиться к сборной Румынии. Надо смотреть на этот матч.

Во-первых, не надо обращать внимание на матч и на результат в игре со сборной Испании. Ведь сборная Испании есть сборная Испании. После поражения Румыния будет уже другой командой, которая сделает выводы. Им некуда деваться - только бороться за результат против нас.

Поэтому мы должны быть супермотивированы, должны понимать, что проводим матч против команды, которая принимает этот турнир, будем играть и против трибун, которые болеют за хозяев.

Мы ожидаем тяжелый матч как в физическом, так и в психологическом плане. Считаю, что нам, в первую очередь, надо ребят восстановить и очень хорошо подготовиться, сделать видеообзор, анализ матчей Румынии.

Обязательно поговорим с ребятами об этом уже сегодня. Все равно с самого начала, когда мы еще собирались, то мы обращаем внимание на свою игру. Каждый раз хотим прогрессировать, каждый раз хотим совершенствоваться, поэтому все равно акцент будет сделан именно на нашей игре", - сказал Ротань.

Отметим, что встреча между Украиной и Румынией U-21 состоится 24 июня в 19:00 по Киеву.

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