Форвард Боруссии отказал ПСЖ
Маркус Тюрам имеет множество вопрос к проекту парижан.
Маркус Тюрам, который этим летом покинет менхенгладбахскую Боруссию свободным агентом, отказал ПСЖ, утверждает L’Equipe.
В течение нескольких недель паржиский клуб пытался заполучить француза, но в итоге получил лишь отказ.
Маркусу не понравились многие вещи в ПСЖ. Во-первых, клуб не готов гарантировать ему игровое время на позиции "девятки".
Во-вторых, в клубе до сих пор нет ясности относительно кракто и среднесрочных перспектив. Клуб даже не знает, кто будет тренером и в какой футбол будет играть ПСЖ в следующем сезоне.
Маркус не хочет переходить в клуб, в котором не может пообщаться с тренером, чтобы узнать планы по поводу самого себя.
Ранее, напомним, Тоттенхэм наконец нашел себе нового вратаря.