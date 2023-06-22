Форвард Боруссии отказал ПСЖ

Маркус Тюрам, который этим летом покинет менхенгладбахскую Боруссию свободным агентом, отказал ПСЖ, утверждает L’Equipe.

В течение нескольких недель паржиский клуб пытался заполучить француза, но в итоге получил лишь отказ.

Маркусу не понравились многие вещи в ПСЖ. Во-первых, клуб не готов гарантировать ему игровое время на позиции "девятки".

Во-вторых, в клубе до сих пор нет ясности относительно кракто и среднесрочных перспектив. Клуб даже не знает, кто будет тренером и в какой футбол будет играть ПСЖ в следующем сезоне.

Маркус не хочет переходить в клуб, в котором не может пообщаться с тренером, чтобы узнать планы по поводу самого себя.

Ранее, напомним, Тоттенхэм наконец нашел себе нового вратаря.