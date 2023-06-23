Ливерпуль намерен переманить вундеркинда Реала

Шансы на то, что Тчуамени покинет Мадрид невелики.

Этим летом Ливерпуль намерен попробовать подписать Орельена Тчуамени, пишет El Nacional.

Французский хавбек присоединился к Реалу прошлым летом за 80 млн евро, Ливерпуль же надеется переманить игрока всего за 65 млн.

Руководство "сливочных" считает Орельена одним из будущих лидеров клуба, однако англичане тверды в своих намерениях.

В Ливерпуле считают, что главной причинорй неудач команды в прошлом сезоне стало недостаточная глубина состава. Клуб уже подписал Маккалистера, а теперь хотят Тчуамени.

Клуб надеется, что вопрос с французом удасться решить до конца трансферного окна.

Ранее, напомним, Ливерпуль отдал своего хавбека в аренду в РБ Лейпциг.