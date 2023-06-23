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Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной

Аргентинец не стал подливать масла в огонь.
Сегодня, 19:24
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Экс-нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался касательно взаимоотношений с болельщиками парижского клуба.

"Я перешел в ПСЖ, потому что мне понравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти.

Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Адаптироваться к новым изменениям было сложно, хоть я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения. 

Я поздно присоединился к клубу, у меня не было предсезонки. Мне и семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было непросто.

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Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков ПСЖ, которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.

У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее.

Я всегда запоминаю то, как люди уважали меня, поскольку я уважал всех с тех пор, как перешел в ПСЖ. Ситуация запомнилась анекдотичной", – сказал Месси в интервью As.

Напомним, 35-летний аргентинец покинул ПСЖ в качестве свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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