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Футбол

Лидер обороны Ювентуса интересен клубам АПЛ

"Шпоры" больше всех хотят усилиться Бремером.
Вчера, 22:57
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Центрбек Ювентуса Бремер попал в сферу интересов топ-клубов Англии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Наибольший интерес к бразильцу проявляет Тоттенхэм. "Шпоры" уже давно следят за успехами защитника в чемпионате Италии.

Также 26-летний футболист находится в шорт-листе  ряда других клубов АПЛ, которые не называются. Игрок может сменить команду, но для этого придется убедить Ювентус продать его.

В минувшем сезоне на счету Бремера четыре гола и один ассист в 30 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ.

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