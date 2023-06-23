Лидер обороны Ювентуса интересен клубам АПЛ

"Шпоры" больше всех хотят усилиться Бремером.

Центрбек Ювентуса Бремер попал в сферу интересов топ-клубов Англии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Наибольший интерес к бразильцу проявляет Тоттенхэм. "Шпоры" уже давно следят за успехами защитника в чемпионате Италии.

Также 26-летний футболист находится в шорт-листе ряда других клубов АПЛ, которые не называются. Игрок может сменить команду, но для этого придется убедить Ювентус продать его.

В минувшем сезоне на счету Бремера четыре гола и один ассист в 30 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ.