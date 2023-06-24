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"Я многому научился у тебя": Мбаппе поздравил Месси с днем рождения

Экс-партнер аргентинца поблагодарил его за совместный период карьеры.
Сегодня, 19:09
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Getty Images
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил своего бывшего партнера Лионеля Месси с днем рождения. 

По словам Мбаппе, он многому научился у аргентинца.

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"С днем рождения, легенда. Желаю тебе лучшего дня в кругу семьи и друзей. Спасибо тебе за эти 2 года вместе в Париже, я многому научился у тебя как у игрока, партнера по команде, соперника и человека.

Благодарен тебе за это. Удачи тебе в твоем новом приключении", - заявил Мбаппе.

Напомним, экс-футболисту парижан сегодня исполнилось 36 лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Килиан Мбаппе

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