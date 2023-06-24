Хавбек сборной Украины U-21: Самое приятное - то, что мы выиграли

Артем Бондаренко высказался о поединке против сверстников из Румынии.

В рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Украины минимально обыграла Румынию, практически гарантировав себе плей-офф турнира.

Хавбек "желто-голубых" Артем Бондаренко высказался о поединке. По его словам, самое приятное - то, что была добыта победа.

"Самое приятное за сегодня - это то, что мы выиграли. Смогли выиграть такую необходимую победу. Я думаю, что мы уже вышли из группы. Мы очень этому рады.

Всегда, когда команда закрывается, есть проблемы с реализацией. Тяжело нам дается пройти оборону соперника, но это нормально. В футбол играют 90 минут. Знали, что если будем контролировать мяч, в конце матча будут моменты. Так и произошло.

Трудно сказать, что пошло не так в первом тайме. Не было недооценки румын. Команда приличного уровня", - заявил Бондаренко.

Напомним, по итогам двух туров сборная Украины набрала 6 очков благодаря победам над хорватами и румынами. 27 июня состоится игра с Испанией.