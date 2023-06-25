"В такие моменты проявляется команда": Бондаренко оценил победу над Румынией на Евро-2023 U-21

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победы над Румынией во втором матче Евро-2023 U-21.

Накануне украинцы благодаря автоголу под конец встречи вырвали минимальную победу 1:0 над хозяевами турнира, которая в итоге обеспечила "сине-желтым" досрочный выход в четвертьфинал турнира.

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"Самое приятное то, как мы отреагировали на тяжелые стартовые десять минут, взяли игру под свой контроль. И второе, что мы выгрызли результат зубами. Нам не было легко, и именно в такие моменты проявляется наша команда.

После первого поединка на турнире мы адаптировались к погоде. В этом матче по ощущению было легче дышать. Но когда выходишь на улицу, то будто в сауну попадаешь. Наша команда хотела держать темп, не сбиваться каждый раз на эти маленькие паузы. Нам это было не нужно. Когда команда закрывается, то нужно не давать сопернику дышать. Возможно, это одна из причин, почему мы выиграли", - приводит слова игрока официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Украина - Румыния (1:0).