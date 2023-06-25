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Рамос стал гостем на турнире UFC on ABC 5

Испанец поддержал своего соотечественника.
Сегодня, 11:22
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Экс-защитник ПСЖ Серхио Рамос посетил турнир UFC on ABC 5 в Джексонвилле.

Испанец пришел посмотреть на бой своего соотечественника Илии Топурии против Джоша Эммета. Поединок прошел всю дистанцию и победу судейским решением одержал любимчик футболиста.

После окончания турнира Рамос встретился за кулисами с Топурией, обнявшись и обменявшись теплыми словами.

Напомним, испанский центрбек сейчас находится в статусе свободного агента. У игрока истек контракт с ПСЖ.

Ранее стало известно, где Рамос может продолжить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Серхио Рамос

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