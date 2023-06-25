ПСЖ готов продать Мбаппе

Французский футболист может уже этим летом сменить команду.

В ПСЖ готовы рассматривать все предложения по форварду Килиану Мбаппе. Об этом сообщает издание Cadena SER.

"Позиция ПСЖ ясна: продажа как можно скорее, если футболист не продлит контракт. Они открыты для предложений от любого клуба, включая Реал, так что никаких разрывов отношений между двумя командами нет", – говорится в заявлении журналиста Андреса Онрубии.

Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе.