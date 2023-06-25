iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ готов продать Мбаппе

Французский футболист может уже этим летом сменить команду.
Сегодня, 11:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В ПСЖ готовы рассматривать все предложения по форварду Килиану Мбаппе. Об этом сообщает издание Cadena SER.

"Позиция ПСЖ ясна: продажа как можно скорее, если футболист не продлит контракт. Они открыты для предложений от любого клуба, включая Реал, так что никаких разрывов отношений между двумя командами нет", – говорится в заявлении журналиста Андреса Онрубии.

Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

ПСЖ находится в шаге от подписания защитника Баварии ПСЖ находится в шаге от подписания защитника Баварии
"Я многому научился у тебя": Мбаппе поздравил Месси с днем рождения "Я многому научился у тебя": Мбаппе поздравил Месси с днем рождения
Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:35
Настольный теннис на Европейских играх: Братейко проиграла в 1/8 финала
ММА13:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Олимпийские виды13:28
Прыжки в воду на Европейских играх: Письменской не хватило одной позиции для выхода в финал
Европа13:19
Барселона хочет усилиться финалистом Лиги чемпионов
Европа12:51
Артета - о втором месте Арсенала в АПЛ: До сих пор больно
Олимпийские виды12:50
Тхэквондо на Европейских играх: Костеневич вышел в четвертьфинал
Олимпийские виды12:25
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова и Кожокарь обеспечили Украине медаль, выйдя в финал
Европа12:20
В Аргентине игрок сбил бегущего в контратаку арбитра в составе соперника
Олимпийские виды12:05
Артистическое плавание на Европейских играх: Украина завершила командные соревнования в шаге от медалей
Европа11:50
ПСЖ готов продать Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK