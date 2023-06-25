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Футбол

Стала известна зарплата Мудрика в Челси

Михаил получает относительно небольшие деньги.
Сегодня, 19:17
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Изданию The Athletic стали известны финансовые детали контракта некоторых игроков Челси.

К примеру, как сообщает английский источник, Михаил Мудрик получает в стане "синих" 97 тысяч фунтов в неделю.

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Отмечается, что для такого серьезного трансфера это не такая уж и большая зарплата. Партнер Мудрика по клубу Энцо Фернандес, также перебравшийся в лондонский клуб зимой получает не намного больше, но точная сумма неизвестна.

Также сообщается, что в контракте многих игроков существует пункт о понижении зарплаты в случае не выхода в Лиге чемпионов, а по итогам прошлого года Челси не попал ни в один из еврокубков. Есть ли в списке этих футболистов сам Мудрик неизвестно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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