Стала известна зарплата Мудрика в Челси

Изданию The Athletic стали известны финансовые детали контракта некоторых игроков Челси.

К примеру, как сообщает английский источник, Михаил Мудрик получает в стане "синих" 97 тысяч фунтов в неделю.

Читай также: Челси готов выложить за голкипера Порту 75 млн евро

Отмечается, что для такого серьезного трансфера это не такая уж и большая зарплата. Партнер Мудрика по клубу Энцо Фернандес, также перебравшийся в лондонский клуб зимой получает не намного больше, но точная сумма неизвестна.

Также сообщается, что в контракте многих игроков существует пункт о понижении зарплаты в случае не выхода в Лиге чемпионов, а по итогам прошлого года Челси не попал ни в один из еврокубков. Есть ли в списке этих футболистов сам Мудрик неизвестно.