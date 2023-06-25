Бордо рассматривает продажу украинского хавбека

Французский Бордо может покинуть ряд игроков из-за серьезных финансовых проблем.

Как сообщает журналист Клеман Карпентье, чтобы пройти аттестацию для участия в следующем сезоне Лиги 2 жирондинцам необходимо где-то найти 40 млн евро.

Существует два варианта развития событий. Первый - взнос от президента и мажоритарного акционера клуба Жерара Лопеса. Ранее Лопес никогда не вкладывал в команду такой суммы денег.

Второй - продажа тех футболистов команды, которые привлекают интерес со стороны каких-то клубов. Среди таковых украинский хавбек Даниил Игнатенко, однако, куда может уйти игрок не уточняется.