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Бордо рассматривает продажу украинского хавбека

Даниил Игнатенко может покинуть клуб из-за его финансовых проблем.
Сегодня, 20:35
Даниил Игнатенко / Getty Images
Даниил Игнатенко / Getty Images

Французский Бордо может покинуть ряд игроков из-за серьезных финансовых проблем.

Как сообщает журналист Клеман Карпентье, чтобы пройти аттестацию для участия в следующем сезоне Лиги 2 жирондинцам необходимо где-то найти 40 млн евро.

Существует два варианта развития событий. Первый - взнос от президента и мажоритарного акционера клуба Жерара Лопеса. Ранее Лопес никогда не вкладывал в команду такой суммы денег.

Второй - продажа тех футболистов команды, которые привлекают интерес со стороны каких-то клубов. Среди таковых украинский хавбек Даниил Игнатенко, однако, куда может уйти игрок не уточняется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бордо даниил игнатенко

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