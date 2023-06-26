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Ювентус убедил Рабьо не уходить в Манчестер Юнайтед и подписать новый контракт

Французский хавбек продолжит выступать за туринский клуб.
Сегодня, 18:28
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Адриен Рабьо не покинет туринский Ювентус в статусе свободного агента этим летом.

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, "старая синьора" убедила 28-летнего француза продлить контракт, который истекает 30 июня.

Клуб достиг договоренности с мамой футболиста, которая работает его футбольным агентом. Новый контракт будет подписан 28 июня. По нему игрок будет получать 7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Адриену Рабьо со стороны Манчестер Юнайтед, который намеревался подписать игрока на бесплатной основе.

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Однако желание главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри сыграло важную роль в том, что Рабьо останется в Турине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус манчестер юнайтед Адриен Рабьо

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