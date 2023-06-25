Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии

Итальянец не хочет уезжать из Европы.

Саудовский Аль-Хиляль остается без тренера после того, как команду покинул Рамон Диас.

В связи с этим клуб обратил свой взор на Европу, откуда в последнее время игроки постепенно переезжают в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аль-Хиляль предложил Массимилиано Аллегри двухлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Однако, по информации источника, тренер Ювентуса ответил отказом, решив остаться в Турине. Нынешний контракт 55-летнего итальянца со "старой синьорой" рассчитан до лета 2025 года.

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Напомним, что недавно Аль-Хиляль приобрел хавбека Вулверхэмптона, которым интересовалась Барселона.