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Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии

Итальянец не хочет уезжать из Европы.
Вчера, 22:17
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль остается без тренера после того, как команду покинул Рамон Диас.

В связи с этим клуб обратил свой взор на Европу, откуда в последнее время игроки постепенно переезжают в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аль-Хиляль предложил Массимилиано Аллегри двухлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Однако, по информации источника, тренер Ювентуса ответил отказом, решив остаться в Турине. Нынешний контракт 55-летнего итальянца со "старой синьорой" рассчитан до лета 2025 года.

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Напомним, что недавно Аль-Хиляль приобрел хавбека Вулверхэмптона, которым интересовалась Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль

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