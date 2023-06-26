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Жирона Цыганкова в ближайшее время может сделать предложение по Довбику - журналист

В стане каталонцев, вероятно, станет на одного украинца больше
Сегодня, 19:41
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации вокруг возможного ухода Артема Довбика из СК Днепр-1.

По информации Цыганыка, только один клуб на данный приблизился к тому, чтобы сделать официальное предложение. Речь идет о Жироне. Каталонцы могут предложить за форварда от 5 до 7,5 миллионов евро.

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Также стоит отметить, что Жирона хочет самостоятельно провести переговоры с экс-клубом Артема датским Мидтьюланном. По соглашению, которое была достигнута с датчанами во время перехода украинца в стан "спортклубовцев" они должны получить половину от суммы дальнейшей продажи, однако, возможно испанский клуб сможет договориться напрямую и взять на себя эти обязательства, либо же, вместо этого продать кого-то из своих игроков в Мидтьюланн.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик забил 24 гола и отдал 4 ассиста в 28 матчахч емпионата Украины.

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