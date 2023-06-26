Новая звезда интернета: Сын хавбека Ман Сити набрал более, чем миллион подписчиков в Instagram за сутки

Сын хавбека Ман Сити Фила Фодена Ронни неожиданно стал новой звездой интернета.

Ронни обрел популярность после празднования "горожанами" победы в ЛЧ, где у него была своя "минута славы", но ему удалось и далее удерживать ее.

На созданном буквально день назад аккаунте Фодена-младшего в Instagram уже набралось более полутора миллиона подписчиков, что всего на каких-то 7 миллионов меньше, чем у его отца.

На странице 4-летнего англичанина пока только два фото, оба из которых были сделаны после финала Лиги чемпионов в Стамбуле. Также в описании указано, что аккаунт ведут его родители.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-хавбек Ман Сити красиво попрощался с клубом.