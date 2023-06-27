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Пирс Морган верит, что Роналду помог бы Арсеналу выиграть АПЛ

Главный фанат португальца нашел любимой команде нового форварда.
Сегодня, 10:22
Пирс Морган / Getty Images
Пирс Морган / Getty Images

Журналист и телеведущий Пирс Морган не сомневается в том, что переход форварда Криштиану Роналду в Арсенал помог бы клубу выиграть АПЛ.

"Болельщики Арсенала смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Роналду станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из Юнайтед.

Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?

Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.

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Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от Артеты о том, как это было больно. Мне также нравятся слова Эдегора, капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.

Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета", – сказал Морган в интервью talkSPORT.

Напомним, сезон-2022/23 Арсенал завершил на второй строчке, отстав от чемпиона Манчестер Сити на пять очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Криштиану Роналду Пирс Морган

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