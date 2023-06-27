Фанаты МЮ снова вышли на протест против владельцев клуба
Акция приурочена к выходу новой домашней формы.
Болельщики Манчестер Юнайтед снова организовали протестную акцию против нынешних владельцев клуба семьи Глейзером.
Акция была приурочена к выходу новой формы "дьяволов". Фанаты собрались около клубного магазина с плакатами против Глейзеров.
В толпе можно было увидеть различные формулировки, как, например, "Глейзеры – вон", "Мы хотим вернуть наш клуб" и "Не подпитывайте алчность. Глейзеры, уходите".
Напомним, что уже несколько месяцев тянется процесс продажи клуба и фанаты все сильнее недовольны ситуацией. Главными претендентами остаются шейх Джассим и сэр Рэдклифф.
Со всего новыми формами сезона 2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.