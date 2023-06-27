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Футбол

Фанаты МЮ снова вышли на протест против владельцев клуба

Акция приурочена к выходу новой домашней формы.
Сегодня, 15:59
Фанаты МЮ / Твиттер Бена Джейкобса
Фанаты МЮ / Твиттер Бена Джейкобса

Болельщики Манчестер Юнайтед снова организовали протестную акцию против нынешних владельцев клуба семьи Глейзером.

Акция была приурочена к выходу новой формы "дьяволов". Фанаты собрались около клубного магазина с плакатами против Глейзеров.

В толпе можно было увидеть различные формулировки, как, например, "Глейзеры – вон", "Мы хотим вернуть наш клуб" и "Не подпитывайте алчность. Глейзеры, уходите". 

Напомним, что уже несколько месяцев тянется процесс продажи клуба и фанаты все сильнее недовольны ситуацией. Главными претендентами остаются шейх Джассим и сэр Рэдклифф.

Со всего новыми формами сезона 2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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