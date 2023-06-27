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Представители Аль-Хиляля прибыли в Париж ради Верратти

Саудовская делегация постарается убедить итальянца сменить клубную прописку.
Вчера, 23:02
Марко Верратті / Getty Images
Марко Верратті / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти стал трансферной целью Аль-Хиляля.

Как сообщает французское издание L'Équipe, делегация саудовского клуба прибыла в Париж, чтобы попытаться убедить 30-летнего итальянца присоединиться к ним.

Контракт Верратти с ПСЖ действует до лета 2026 года, и ранее была информация, что парижане готовы расстаться со своим футболистом за определенную сумму.

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Напомним, что этим летом Аль-Хиляль уже успел приобрести хавбека Вулверхэмптона Рубена Невеша и центрбека Челси Калиду Кулибали.

В прошедшем сезоне Марко Верратти принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей и 14 желтыми карточками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль

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