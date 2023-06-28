iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Турецкий клуб намерен подписать легионера Динамо

Жерсон Родригеш может перебраться в Коджаэлиспор.
Сегодня, 11:46
Жерсон Родригес / Getty Images
Жерсон Родригес / Getty Images

Легионер киевского Динамо Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает издание Ozgun Kocaeli, люксембуржец попал в сферу интересов новичка турецкого второго дивизиона Коджаэлиспора.

Читай также: "Не буду удерживать": Президент Динамо сделал заявление о будущем Буяльского

Отметим, что у Жерсона есть контракт с столичным клубом до 2024 года, но согласно действующим правилам ФИФА, он может без участия клуба выбирать, где продолжить карьеру, по крайней мере, в предстоящем сезоне.

Стоит сказать, что Родригеш уже выступал в Турции за Анкарагюджю и Эюпспор. Его последним клубом была Аль-Вехда из Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо турция жерсон родригес

Статьи по теме

Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды12:28
Пулевая стрельба на Европейских играх: женская команда уверенно выиграла квалификацию
Европа12:25
Милан подписал голкипера Аталанты
Украина12:24
"Лучший": Жена Судакова мило отреагировала на забитый пенальти в ворота Испании U-21
Европа11:46
Турецкий клуб намерен подписать легионера Динамо
Европа11:39
Все кроме Мбаппе: каждый игрок ПСЖ старше 23 лет потерял в цене
Бокс11:27
"Только он способен вносить коррективы": Холифилд объяснил, почему Усик не победит Фьюри
Европа11:10
Борнмут Забарного заинтересован в подписании финалиста Лиги Чемпионов
Олимпийские виды11:06
Фехтование на Европейских играх: девушки на один укол обошли Румынию и прошли в четвертьфинал
Олимпийские виды11:02
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова в тяжелом матче прошла лидер европейского рейтинга
Бокс10:47
Теофимо Лопес: Хэйни - отстой, он просто щенок. На самом деле он проиграл Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK