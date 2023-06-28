Турецкий клуб намерен подписать легионера Динамо

Легионер киевского Динамо Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает издание Ozgun Kocaeli, люксембуржец попал в сферу интересов новичка турецкого второго дивизиона Коджаэлиспора.

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Отметим, что у Жерсона есть контракт с столичным клубом до 2024 года, но согласно действующим правилам ФИФА, он может без участия клуба выбирать, где продолжить карьеру, по крайней мере, в предстоящем сезоне.

Стоит сказать, что Родригеш уже выступал в Турции за Анкарагюджю и Эюпспор. Его последним клубом была Аль-Вехда из Саудовской Аравии.