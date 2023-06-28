Хави хочет подписать 34-летнего хавбека на замену Бускетсу

Руководство каталонцев не в восторге от Дани Парехо.

Главный тренер Барселоны Хави просит руководство подписать Даниэля Парехо, пишет Diario Sport.

Испанский специалист считает, что 34-летний хавбек может заменить Серхио Бускетса, однако у клуба другие взгляды.

Руководство каталонцев не хочет подписывать возрастного игрока, они бы предпочли более молодого, пусть и менее опытного полузащитника.

Ранее, напомним, выбор каталонцев пал на игрока Бетиса Гидо Родригеса, поскольку клуб не хочет переплачивать за молодых испанских талантов.

Ранее, напомним, стало известно что Серхио Рамос хочет вернуться в Севилью.