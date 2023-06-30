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Севилья готова распрощаться с лидерами команды ради погашения долгов

Испанскому клубу необходимо заработать 90 млн евро.
Сегодня, 21:51
Севилья / Getty Images
Севилья / Getty Images

В Севилье готовы выслушать предложения по любому из игроков. Об этом сообщает издание Marcа.

Главной причиной данного решения являются финансовые проблемы клуба. Испанской команде необходимо покрыть долги в размере 90 млн евро.

Севилье стоит готовиться к массовой распродаже, так как ухода пары игроков может быть недостаточно.

Отметим, по этой причине клуб покинул спортивный директор Мончи. Испанский функционер не хотел расставаться основными игроками состава.

Ранее сообщалось, что испанский клуб могут исключить из еврокубков.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья

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