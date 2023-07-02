Ювентус может навязать МЮ борьбу за лидера Аталанты
Манкунианцы уже потерпели неудачу с первым из своих предложений.
Манчестер Юнайтед предпринял первую попытку подписать форварда Аталанты Расмуса Хойлунда.
Как сообщает Corriere dello Sport, манкунианцы предложили за датчанина 35 млн евро.
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Предложение английского клуба было отвергнуто. Бергамаски хотят получить около 45 млн евро.
В гонку также может вступить Ювентус, которого привлекает идея того, чтобы играть в два нападающих С Миликом и Хойлундом на острие атаки.
"Зебры" могут предложить некоторых своих молодых игроков, чтобы немного сбить цену футболиста.