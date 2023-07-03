ПСЖ включился в гонку за форварда сборной Франции

Коло-Муани может перебраться на родину.

Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи и Килиан Мбаппе хотели бы видеть 24-летнего игрока сборной Франции в своей команде.

Сам Коло-Муани будет готов обсудить с ПСЖ условия возможного сотрудничества, однако футболисту хотелось бы перебраться в АПЛ.

В минувшем сезоне на счету форварда 15 голов и 11 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции.