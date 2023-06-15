Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции

Клуб, которому принадлежит игрок, не собирается отпускать его в этом году.

Мюнхенская Бавария собирается этим летом приобрести нового нападающего .

Как сообщает The Athletic, "ротен" готовы здорово потратиться, чтобы оформить трансфер форварда франкфуртского Айнтрахта и сборной Франции Рандаля Коло Муани.

Однако чемпиону Германии придется выдержат конкуренцию со стороны мадридского Реала и Манчестер Юнайтед.

За четыре года до конца его контракта потребуется предложение в размере 100 миллионов евро или даже больше, чтобы заполучить 24-летнего француза.

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При этом также отмечается, что Айнтрахт хотел бы удержать Коло Муани еще на год, после чего клуб будет готов с ним расстаться.