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Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции

Клуб, которому принадлежит игрок, не собирается отпускать его в этом году.
Сегодня, 20:05
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Мюнхенская Бавария собирается этим летом приобрести нового нападающего .

Как сообщает The Athletic, "ротен" готовы здорово потратиться, чтобы оформить трансфер форварда франкфуртского Айнтрахта и сборной Франции Рандаля Коло Муани.

Однако чемпиону Германии придется выдержат конкуренцию со стороны мадридского Реала и Манчестер Юнайтед.

За четыре года до конца его контракта потребуется предложение в размере 100 миллионов евро или даже больше, чтобы заполучить 24-летнего француза.

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При этом также отмечается, что Айнтрахт хотел бы удержать Коло Муани еще на год, после чего клуб будет готов с ним расстаться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Айнтрахт Франкфурт Бавария Мюнхен Рандаль Коло-Муани

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