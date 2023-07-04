Ротань: Очень благодарны Испании за то, что они с нами в этой сложной ситуации
Наставник сборной Украины до 21 года Руслан Ротань в преддверии матча его подопечных против сверстников из Испании провел пресс-конференцию.
Специалист поблагодарил испанцев за ту поддержку, которую они оказывают нашей стране в войне против россии.
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"Мы очень благодарим Испанию за то, что поддерживаете. За то, что в этой тяжелой ситуации для нашей страны вы бок о бок, с нами рядом. Это очень приятно.
Поверьте, украинский народ за это очень благодарен - всем, кто помогает нашей стране, кто стоит бок о бок с нами и нас поддерживает", - сказал наставник "желто-голубых".
Напомним, матч между сборными Украины и Испании до 21 года состоится завтра, 5 июля, в 21:00 по Киеву.