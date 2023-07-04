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Хавбек Челси эмоционально попрощался с клубом

Мейсон Маунт вскоре сменит команду.
Вчера, 23:02
Мейсон Маунт / Getty Images
Мейсон Маунт / Getty Images

Полузащитник лондонского Челси Мейсон Маунт подтвердил свой уход из клуба. 

Англичанин эмоционально попрощался с фанатами "синих" записав для них видео.

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"Привет, болельщики Челси. Учитывая спекуляции последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом. Но от этого не легче сообщить вам, что я принял решение покинуть Челси. 

Я почувствовал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому я хочу прямо сказать вам, как я благодарен вам за всю вашу поддержку в течение последних 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно для меня в данный момент моей карьеры

Я пришел в Челси, когда мне было шесть лет, и мы многое пережили вместе. Победа в молодежном Кубке, награда Игрок года, Суперкубок, Клубный чемпионат мира и, конечно, та незабываемая ночь, когда мы выиграли Лигу чемпионов.

Хочу сказать спасибо академии за то, что она оказала на меня такое влияние с самого раннего возраста. Менеджерам, под руководством которых я работал, невоспетым героям Кобхэма, всем моим товарищам по команде, которые за эти годы стали моими братьями, моей семье за постоянную любовь и поддержку, и, самое главное, вам, ребята, за то, что поддерживали меня на протяжении всего этого времени. Желаю вам всего наилучшего", - заявил Маунт.

Отметим, что англичанин переберется в Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера составит 60 млн фунтов, а официальное объявление стоит ожидать завтра. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мейсон Маунт

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