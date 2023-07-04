Челси рассматривает вариант с подписанием защитника Саутгемптона

Ливраменто может вернуться в стан лондонского клуба.

Челси хочет подписать крайнего защитника Саутгемптона Валентино Ливраменто. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лондонский клуб хочет заполучить правого фулбека, однако "синие" также готовы подписать игрока и оставить его на сезон в стане "святых".

Саутгемптон оценивает 20-летнего англичанина в 38 миллионов фунтов. На защитника также претендует Ньюкасл.

В минувшем сезоне на счету Ливраменто всего два матча в рамках АПЛ. Большую часть кампании-2022/23 игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио.