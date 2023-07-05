ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта

Окончательное решение о трансфере будет принимать сам игрок.

ПСЖ принял решение воспользоваться опцией обратного выкупа контракта Хави Симонса.

Как сообщает Фабрицио Романо, французский коллектив уведомил ПСВ, которому принадлежит игрок, что они собирается выплатить прописанные в договоре 6 миллионов евро.

Однако сделка может не состояться, ведь окончательное решение будет принимать 20-летний нидерландец.

У Симонса есть время до 31 июля, чтобы уведомить ПСЖ о своем решении возвращаться или не возвращаться - 1 августа пункт об обратном выкупе исчезнет.

Прошлым летом ПСЖ позволил Хави Симонсу перейти в ПСВ на правах свободного агента, при этом договорившись об упомянутом пункте.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 12 результативных передач.

Если Симонс решит вернуться, то играть он будет по руководством уже не Кристофа Галтье, ведь французский наставник был уволен из парижского клуба.