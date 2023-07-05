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ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта

Окончательное решение о трансфере будет принимать сам игрок.
Сегодня, 13:44
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

ПСЖ принял решение воспользоваться опцией обратного выкупа контракта Хави Симонса.

Как сообщает Фабрицио Романо, французский коллектив уведомил ПСВ, которому принадлежит игрок, что они собирается выплатить прописанные в договоре 6 миллионов евро.

Однако сделка может не состояться, ведь окончательное решение будет принимать 20-летний нидерландец.

У Симонса есть время до 31 июля, чтобы уведомить ПСЖ о своем решении возвращаться или не возвращаться - 1 августа пункт об обратном выкупе исчезнет.

Прошлым летом ПСЖ позволил Хави Симонсу перейти в ПСВ на правах свободного агента, при этом договорившись об упомянутом пункте.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 12 результативных передач.

Если Симонс решит вернуться, то играть он будет по руководством уже не Кристофа Галтье, ведь французский наставник был уволен из парижского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ ПСВ Хави Симонс

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