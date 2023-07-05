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"Фокус не пройдет": У русни "горит" от достижений сборной Украины

"За поребриком" явно не рады успехам коллектива Руслана Ротаня
Сегодня, 19:22
Cборная Украины U-21 / Getty Images
Cборная Украины U-21 / Getty Images

Сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы до 21 года сыграет со сверстниками из Испании.

Естественно такой успех "желто-голубых" не мог остаться незамеченным нашим террористичным соседом. "За поребриком" проявили свое завистливое нутро. Одно из самых крупных российских спортивных СМИ приделило особенное внимание освещению последних трех матчей коллектива Руслана Ротаня на молодежном Евро.

Сперва местные так называемые журналисты были уверены, что Украина лишь благодаря удачи обыграла Румынию во втором туре группового этапа, но с Испанией этот "фокус не пройдет" и наш "лимит везения исчерпан". В чем-то они оказались правы, ведь победить "Фурию Роху" действительно не удалось. Матч завершился со счетом 2:2, хотя повезло здесь скорее испанцам.

Далее представители данного сайта были уверены, что против Франции "лимит везения" уже точно "исчерпан", а "поражения никак не избежать", но дуэт Михаила Мудрика и Георгия Судакова посрамил граждан страны-оккупанта, а Артем Бондарренко своим голом закрыл все возможности для разговоров о том, что победа могла быть случайной.

"Украинцы прошли далеко, но всему приходит конец". СМИ государства-террориста не сдаются, и снова прогнозируют, что нашей национальной команде не удастся победить, однако, стоит отметить, что после двух прошедших неудач проявился прогресс. Теперь, по мнению недоэкспертов, Украина должна хотя бы забить.

Смогут ли подопечные Руслана Ротаня снова осчастливить своих фанатов и заставить брюзжать слюной хейтеров из рф мы узнаем уже сегодня, 5 июля. Матч начнется в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Сборная Украины U-21

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