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Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции

Алтай Байындыр может стать запасным или резервным вратарем.
Вчера, 22:14
Алтай Байындыр / Getty Images
Алтай Байындыр / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел еще одну опцию усиления позиции вратаря.

Как сообщает турецкий журналист Мурат Зорлу, "красные дьяволы" нацелились на вратаря сборной Турции и Фенербахче Алтая Байындыра.

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Манкунианцы уже сделали "желтым канарейкам" первое предложение в размере трех миллионов евро.

Зорлу отмечает, что Байындыр рассматривается английским топ-клубом в качестве второго или третьего голкипера.

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