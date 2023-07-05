Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции
Алтай Байындыр может стать запасным или резервным вратарем.
Манчестер Юнайтед нашел еще одну опцию усиления позиции вратаря.
Как сообщает турецкий журналист Мурат Зорлу, "красные дьяволы" нацелились на вратаря сборной Турции и Фенербахче Алтая Байындыра.
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Манкунианцы уже сделали "желтым канарейкам" первое предложение в размере трех миллионов евро.
Зорлу отмечает, что Байындыр рассматривается английским топ-клубом в качестве второго или третьего голкипера.