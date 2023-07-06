Азар может стать одноклубником Месси

Экс-вингер Реала Эден Азар может стать одноклубником Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Relevo.

Интер Майами убеждает 32-летнего бельгийца перебраться в МЛС. Сам футболист пока не принял решение, где будет играть дальше.

Отметим, в данный момент игрок находится в статусе свободного агента после того, как Реал разорвал с ним контракт.

В минувшем сезоне на счету Эдена один ассист в шести матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар склоняется к завершению игровой карьеры.