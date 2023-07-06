iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Азар может стать одноклубником Месси

Интер Майами интересуется бельгийцем.
Сегодня, 09:17
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Экс-вингер Реала Эден Азар может стать одноклубником Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Relevo.

Интер Майами убеждает 32-летнего бельгийца перебраться в МЛС. Сам футболист пока не принял решение, где будет играть дальше.

Отметим, в данный момент игрок находится в статусе свободного агента после того, как Реал разорвал с ним контракт.

В минувшем сезоне на счету Эдена один ассист в шести матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар склоняется к завершению игровой карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар интер майами

Статьи по теме

Интер Майами нацелился на экс-хавбека сборной Аргентины Интер Майами нацелился на экс-хавбека сборной Аргентины
Месси должно понравиться: одноклубник Кривцова крутым голом спас Интер Майами от поражения Месси должно понравиться: одноклубник Кривцова крутым голом спас Интер Майами от поражения
Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны
Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Теннис11:12
Уимблдон-2023 (WTA): Три украинки стартуют в первой очереди
Европа10:51
Защитник Барселоны уничтожил футбольных фристайлеров в игре один на один
Европа10:23
Осталось немного подождать: Мбаппе может в конце июля получить баснословные деньги от ПСЖ
Теннис10:19
Уимблдон-2023 (ATP): Маррей встретится с Циципасом, Джокович легко прошел в третий круг
Европа09:52
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
ММА09:29
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа09:17
Азар может стать одноклубником Месси
Киберспорт08:55
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
НБА08:46
Обмены НБА: большой обмен с участием трех команд
НБА08:40
НБА: Селтикс потерял важного игрока, получив драфт-пики в трехстороннем обмене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK