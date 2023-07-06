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Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом

Осимхен получит повышение зарплаты.
Сегодня, 09:52
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Форвард Наполи Виктор Осимхен может в ближайшее время продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Футболист сборной Нигерии готов заключить с неаполитанцами новое соглашение. Пока что между сторонами пока есть разногласия насчет финансовых аспектов сделки.

Руководство Наполи может пойти Осимхену на уступки в части зарплаты, но взамен попросить включить в контракт пункт об отступных на сумму примерно в 200 млн евро.

В прошедшем сезоне форвард провел 32 матча в Серии А, забив 26 голов и отдав 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Наполи установил сумасшедший ценник на лидера команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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